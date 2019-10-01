Опыт Тюменской области возьмут за основу при обновлении закона о профилактике детской безнадзорности и правонарушений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - это мероприятие, с которого началась практическая работа над проектом новой концепции федерального закона о профилактике детской безнадзорности и правонарушений.

Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, общаясь с журналистами в музейном комплексе им. Словцова в Тюмени 25 октября.

Она подчеркнула, что Тюменская область неспроста стала площадкой для совещания.

"В регионе есть тот практический опыт, который ляжет в основу мер и форм, описанных в законе. Коллеги, которые приехали в Тюмень из всех субъектов России, привезли собственный опыт. Самое ценное, что сегодня наработано, мы возьмем для формирования и формулирования нового закона и новых направлений в нашей деятельности", - рассказала Татьяна Синюгина.

По ее мнению, именно такой формат обсуждения на площадках с практиками, представителями науки, гражданского общества и НКО позволяет определять стратегические направления для дальнейшего продвижения. Одним из таких направлений эксперт считает создание условий, при которых семья имела бы возможности поддержки и развития, выхода из кризиса, куда она по тем или иным причинам попала.

"Важно, чтобы, понимая роль каждого органа системы профилактики, мы все вместе собирались вокруг семьи и ее проблем и вместе их решали", - призвала Татьяна Синюгина.

Комментируя роль НКО в этом вопросе, замминистра заметила, что в Тюменской области есть очень успешный партнерский опыт взаимодействия с гражданским обществом.

"Мы открыты к тому, чтобы как можно больше СО НКО встраивались в систему профилактики. В регионах есть позитивные примеры того, как те или иные направления работы с семьей и ребенком общественные организации берут на себя. В рамках нацпроекта "Образование" реализуется федеральный проект "Поддержка семей, воспитывающих детей", где есть возможности грантовой поддержки для некоммерческих структур", - заверила Татьяна Синюгина.

Развитие и поддержку психологической службы в системе образования эксперт назвала важнейшим направлением в работе Министерства просвещения РФ. Школьный психолог нужен и ребенку и каждой семье, уверена она. Пока что еще ощущается дефицит специалистов, но министерство видит системное и поступательное движение на местах в сторону того, чтобы увеличивать штатный состав психологов.

"Для нас важно, чтобы такой специалист работал не только в школе; чтобы и в медико-педагогических, реабилитационных центрах, консультационных пунктах по поддержке семей с детьми были соответствующие психологические службы. Вопрос, связанный с обеспечением системы психологами, напрямую связан с их подготовкой в вузах. Мы работаем над ним с коллегами из Министерства науки и высшего образования РФ", - подытожила Татьяна Синюгина.

Напомним, в VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое проходит 24 и 25 октября в Тюмени, работают 250 представителей всех регионов страны. Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ.

Дарья Казакова