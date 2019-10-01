Предложения по профилактической работе с детьми, прозвучавшие на совещании в Тюмени, учтут в федеральном законе

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Принципиально новые подходы в профилактической работе с детьми были разработаны во время VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое прошло в Тюмени 24 и 25 октября.

На протяжении двух дней более 250 руководителей школ, учителей, психологов, врачей, представителей правоохранительных структур, общественных организаций, членов КДМ со всех регионов России обсуждали актуальные вызовы, специфику работу с детьми и лучшие практики. Мероприятие инициировало Министерство просвещения РФ. Работа совещания была разбита на секции, итоги подвели на пленарном заседании.

Как отметила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, предложения, разработанные на совещании, войдут в общую концепцию федерального закона о профилактике детской безнадзорности и правонарушений.

"Признательна вам всем за активную работу и профессиональное отношение к этим непростым вопросам. Я внимательно отнеслась к тем предложениям, которые прозвучали. Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что время изменилось и это требует совершенно иного нормативного подхода к профилактике. Перед нами стоит непростая задача: используя результативный опыт по профилактике, кардинально изменить подходы к организации профилактической модели в рамках нового законодательства. Мы будем максимально учитывать все предложения и наработки, которые прозвучали", - заверила она.

В частности, для наиболее эффективной индивидуальной профилактической работы с детьми школа должна стать более уютной. Доброжелательная атмосфера, заинтересованность педагогов, работа и поддержка родителей позволяют добиться высоких результатов – это уже доказали в тюменской школе № 41. Здесь с момента внедрения новой стратегии, принятой пять лет назад, дети не совершают правонарушений. Тюменский опыт впечатлил всех участников совещания - именно он лег в основу предложений, рассказала врио заместителя губернатора по социальной политике Курганской области, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна Меньшикова, которая представила итоги работы этой площадки, необходимо пересмотреть отношение.

"В каждом образовательном учреждении ребенку должно быть хорошо, комфортно и безопасно. Доброжелательная атмосфера, позитивное пространство позволят ребятам чувствовать себя нужными. Необходимо интенсивнее привлекать детей к проектной деятельности. В школах должны появиться комнаты для гиперактивных детей, в которых они могут выплеснуть эмоции", - добавила она.

Это лишь часть предложений, которые разработали участники секции. По итогам совещания издадут методический сборник с полным перечнем проектов и наработок.

Еще один важный момент – профилактическая работа не должна ложиться на плечи только классного руководителя, нужно привлечь СО НКО. Креативный и современный подход общественников позволит увлечь детей новыми видами деятельности, не позволит им поддаться негативному влиянию асоциальных групп.

Профилактическую работу с детьми можно и нужно вести в интернете. Здесь, как полагают эксперты, можно использовать соцсети, разрабатывать мобильные приложения, в которых ребята могут получить квалифицированную помощь либо в игровой форме узнать что-то новое.

"Работа комиссии по делам несовершеннолетних важна для самого ребенка – мы берем его под защиту, важна для родителей – поддержать их и удержать в каких-то рамках. От подрастающего поколения зависит будущее страны", - уверена заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Командная и комплексная работа, построенная на принципах межведомственного взаимодействия, позволит наиболее эффективно решать вопросы профилактики.