О тюменской системе профилактики детской безнадзорности и правонарушений узнала вся Россия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, как выстроена работа по профилактике детской безнадзорности и правонарушений в Тюменской области, рассказала участникам VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав первый заместитель губернатора региона Наталья Шевчик.

Мероприятие прошло в музейном комплексе им. Словцова в Тюмени 25 октября.

Замгубернатора заострила внимание на том, что главный посыл региональной КПДН - сотрудничество в интересах семьи и ребенка и отсутствие внутренней конкуренции. Она сообщила, что с 2002 года в Тюменской области функционирует межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних. На этой онлайн-платформе у каждого органа профилактики есть свое "окно" и алгоритм деятельности, всего подключено более 700 пользователей. Работа по совершенствованию продукта продолжается, а сам банк данных уже стал для уполномоченных органов необходимостью, инструментом, позволяющим быстро меняться под возникающие задачи.

Еще одной успешной региональной практикой Наталья Шевчик назвала службу экстренного реагирования, в которой комплексная бригада из специалистов подбирается под каждый конкретный случай. В круглосуточном режиме служба работает с 2010 года, ежегодно делает около 1 тыс. 200 выездов.

Также в субъекте функционирует служба психологического сопровождения жертв насилия. В учреждениях соцобслуживания, школах, отделах следственного комитета имеются 26 кабинетов с зеркалами Гезелла. Отлажена система выездной семейной реабилитации, когда дети, попавшие в трудную ситуацию, вместе с мамами и папами отправляются на загородную площадку, где с ними работают специалисты.

Этот опыт хорошо транслируется в социум, подчеркнула заместитель губернатора. Когда с предложением пройти выездную реабилитацию обращаются к очередной семье, они как правило уже наслышаны о том, что это такое и какие хорошие результаты дает, поэтому долго уговаривать не приходится.

В качестве примера Наталья Шевчик назвала и региональную службу психологической поддержки населения "Точка опоры", поддержанную Министерством просвещения РФ. Она направлена на пропаганду позитивного и ответственного родительства, поддержку института семейного воспитания детей и духовно-нравственных ценностей.

Плотное сотрудничество у профессионального сообщества и с тюменскими СО НКО. Из 465 организаций, зарегистрированных в реестре, 150 работают в системе профилактики. Поддерживается диалог и с родительской общественностью - через электронные сервисы, тренинги, форумы и совещания. К примеру, в проекте "Электронная школа Тюменской области" предусмотрены специальные вкладки с информацией для родителей. Напрямую помочь мамам и папам и получить от них обратную связь помогает и региональный родительский форум "Подростки, родители, rock’n’roll", который в 2019 году пройдет во второй раз.

"На первом форуме родители подсказали нам очень много инициативных вещей. Почти две тысячи человек получили консультации специалистов всех органов. Разговор с матерями и отцами на профессиональном языке вызвал большой интерес, и как рефлексия родительского форума возник форум для подростков #ЯЗДЕСЬ. Я была удивлена откровенностью, с которой родители не стеснялись рассказывать о своих проблемах. Это говорит о том, что человеку уже не важно, что о нем подумают, он живет своей проблемой и желает ее решить", - поделилась Наталья Шевчик и пригласила всех участников всероссийского совещания на форум 26 октября в ДК "Нефтяник".

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина высоко оценила тюменский опыт по профилактике детской безнадзорности и правонарушений. Она заявила, что включенность всех ведомств в процесс работы с детьми и родителями в регионе стала возможной благодаря тому, что здесь идет постоянный анализ ситуации и отработаны верные механизмы реагирования.

"Надо искать формы и возможности, которые бы позволяли упреждать ситуации и учитывали особенности регионов. Не просто собраться чиновникам и поговорить, раздать поручения, а понять, как на ситуацию надо влиять. Главная задача - предупреждение и постоянная профилактика, а не констатация факта и наказание. С точки зрения правительственной комиссии сложно прописать рецепт для каждого субъекта России - слишком разная специфика и ситуация, социально-экономические условия и возможности. Нужно перестраивать профилактическую межведомственную работу под новые реалии с включением всех в этот процесс", - призвала она присутствующих.

Напомним, на VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое проходило 24 и 25 октября в Тюмени, работали 250 представителей всех регионов страны. Инициатором мероприятия выступило Министерство просвещения РФ.

Дарья Казакова