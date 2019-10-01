Тюменский облизбирком опроверг информацию об уничтожении избирательных бюллетеней

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Избирательная комиссия Тюменской области провела проверку по факту обгоревших избирательных бюллетеней, обнаруженных вблизи микрорайона "Войновка" в Тюмени.

"В связи с публикацией в сетевых СМИ и размещением в соцсетях информации об уничтожении (сжигании) избирательных бюллетеней по выборам депутатов Государственной думы седьмого созыва поясняем, что все избирательные бюллетени по выборам депутатов Госдумы седьмого созыва, а также по выборам депутатов Тюменской облдумы шестого созыва были уничтожены всеми территориальными избирательными комиссиями Тюменской области с сентября по декабрь 2017 года (как это предусмотрено правовыми актами ЦИК России и облизбиркома, то есть, по истечение одного года со дня официального опубликования результатов выборов)", - говорится в сообщении облизбиркома.

Комментарий в СМИ о том, что "избирательные бюллетени после выборов хранятся в опечатанных мешках в течение пяти лет" является не достоверным и не соответствует требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок хранения, сдачи в архив и уничтожения избирательной документации.

Информация о якобы имевшем место уничтожении в октябре 2019 года избирательных бюллетеней, хранившихся в ТИК вблизи микрорайона "Войновка", не подтвердилась.

В облизберкоме отметили, что установить происхождение обгоревших избирательных бюллетеней, обнаруженных вблизи Войновки, не возможно, так как в них отсутствует информация о номерах избирательных участках, не читаем оттиск печати и подписи членов участковой избирательной комиссии, наличие которых предусмотрено Федеральным законом.

Также уточняется, что обнаруженные несгоревшие бюллетени могли быть остатками утилизации бюллетеней территориальными избирательными комиссиями, действующими в границах 186-го одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Госдумы.

"Кроме этого, часть данных избирательных бюллетеней могла быть в провокационных целях принесена и сожжена на месте обнаружения отдельными избирателями, которые выносили (в том числе, по политическим соображениям) выданные им бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва из помещений избирательных участков", - говорится в сообщении облизбиркома.

Всего в 2016 году на выборах депутатов Государственной думы по 186-му одномандатному избирательному округу избиратели вынесли 151 бюллетень. Они были выданы избирателям в помещениях для голосования, но при подсчете голосов не были обнаружены в стационарных и переносных ящиках для голосования.