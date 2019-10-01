  • 25 октября 201925.10.2019пятница
  • USD63,8600
    EUR71,1400
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Волейболисты "Тюмени" всухую обыграли барнаульцев

Спорт, 09:38 25 октября 2019

Волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень"

Со счетом 3:0 завершилась встреча ВК "Тюмень" и барнаульской сборной "Университет" в первом матче стартового тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" в Тюмени 24 октября, сообщает пресс-служба тюменского волейбольного клуба.

Тюменцы в одном из розыгрышей отбились в защите, после чего Александр Гончаров реализовал шанс в нападении – 9:5. На подаче Кирилла Фиалковского подопечные Сергея Шульги продолжали наращивать отрыв. Вскоре оно достигло семи мячей. Впрочем, команде из Алтайского края удалось наладить игру. Она даже сократила отставание до двух мячей (17:19). Но в концовке классную серию подач выдал капитан тюменцев Юрий Синица. Хозяева набрали шесть очков.

На старте второго сета завязалась равная борьба. Гости повели после атаки Андрея Боброва – 8:7. Но тюменцы ответили своим рывком. Его четким блоком завершил Илья Пархомчук – 14:11. Тайм-аут наставнику "Университета" Ивану Воронкову не помог. Барнаульские волейболисты начали много ошибаться. Шульга в концовке провёл двойную замену – игровое время получили Егор Тарасов и Александр Дьячков – а хозяева довели дело до победы в этом отрезке.

В третьей партии несколько мячей забил диагональный тюменцев Евгений Баннов – 7:1. Сибиряки продолжали играть уверенно. Баннов сделал эйс – 10:1. Гости, надо отдать им должное, не сдавались. Благотворно на их игре сказался выход на площадку связующего Александра Чернышова. Но судьба сета была предрешена в его дебюте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень , волейбол , чемпионат России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 25.10.2019Волейболисты "Тюмени" всухую обыграли барнаульцев
09:16 25.10.2019Первенство по гандболу пройдет в Тюмени
18:37 24.10.2019Тюменские гимнастки привезли бронзу из Таллина
15:08 24.10.2019Тюменский самбист завоевал золото чемпионата мира среди ветеранов