Тюменцы станут инженерами своих проектов в "Точке кипения"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Восемь команд, принимающих участие в образовательной программе "Пропроекты: Модульная школа", встретятся в "Точке кипения-Тюмень" 27 октября. Они разработают календарный и организационный планы, а также познакомятся с экономической стороной разработки идеи: научатся составлять сметы и ресурсные карты, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Полученные знания участники смогут сразу же проработать в группах и продемонстрировать результаты наставникам, которые закреплены за каждой из команд.

"Этап инжиниринга необходим, чтобы конкретизировать идею, и наметить шаги для дальнейшей работы. Сформированные команды уже разработали идеи, настало время определить, когда и как они будут реализованы", — считает руководитель проекта Иван Карачев.

Команды реализуют собственные инициативы в конце ноября. Перед этим они пройдут четыре образовательных модуля, после чего получат средства на воплощение своих идей в жизнь.

Среди них: фотопроект о трудностях в отношениях взрослых и детей , городской экопроект о разумном потреблении, интерактивное исследование профессий, которые популярны в молодежной среде, ярмарка студенческих сообществ и другие события.