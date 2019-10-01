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На трассе возле Ялуторовска увеличат скорость движения транспорта

Общество, 08:44 28 октября 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Схема дорожного движения изменится на трассе Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск возле Ялуторовска с 13 ноября, сообщает Уралуправтодор.

На участке с 74 по 78 км будут заменены дорожные знаки "Начало населенного пункта" и "Конец населенного пункта" на дорожные знаки "Указатель направления движения" с указанием на нем направления движения и расстояния до объекта. Демонтированные дорожные знаки будут установлены на въездах в населенный пункт на границе фактической жилой застройки. Таким образом, максимально разрешенная скорость движения будет увеличена с 60 до 90 км/ч, что позволит повысить пропускную способность.

Также будут демонтированы автобусные остановки и наземный пешеходный переход на 75 км трассы. Остановочный пункт по межрегиональному маршруту регулярных перевозок расположен на территории автовокзала.

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# трасса , Уралуправтодор , Ялуторовск

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