В Тобольске приступили к разработке концепции "Центрального парка" на берегу Иртыша

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концепцию Центрального парка представят жителям Тобольска в феврале 2020 года. Об этом сообщила директор тюменского концептуального агентства CRAFT/group Юлия Гришанова.

По ее словам, на сегодняшний день проведены комплексный анализ территории будущего парка. Он включал историко-культурные и дендрологические исследования, анализ транспортной и пешеходной инфраструктуры города, градостроительный анализ.

"Формирование комфортной среды в новом парке – не просто скамеечки, урны и освещение. Это должно быть место, где человеку будет комфортно не только гулять, ходить, заниматься спортом, но и сидеть или лежать на траве. Пространство должно стать комфортным для любого человека, быть привлекательным круглогодично и даже круглосуточно", - подчеркнула Юлия Гришанова.

К работе над проектом привлечены разные специалисты: архитекторы, проектировщики, строители, урбанисты, дизайнеры, маркетологи, дендрологи, социологи, историки, краеведы. Предстоит благоустроить функциональные зоны в лесопарке на общей площади около 80 га. Задача проекта создать точки притяжения для разных групп населения: детские и спортивные площадки, лыжные и велосипедные трассы, инфраструктуру для объектов общепита.

Еще один важный момент, на который обратили внимание разработчики, - это набережная. Сейчас жители города оторваны от реки.

"Когда мы находились на территории будущего парка, видели огромный поток людей, которые шли различными дорожками через лес к реке. В каком-то виде набережная здесь просто необходима. Людям нужен выход к воде", - отметила Юлия Гришанова.

При строительстве набережной необходимо будет решить и вопрос берегоукрепления Иртыша. На территории будущего парка уже побывали тюменские специалисты, которые проектировали берегоукрепление набережной р. Тура. Они провели обследования тобольского берега, дали соответствующие рекомендации.

Жителей Тобольска приглашают присоединиться к обсуждению будущей концепции парка. 9 ноября в городе пройдет форсайт-сессия, на которой тоболякам расскажут о составляющих проекта, особенностях территории и выслушают их мнения и пожелания. Высказать свое мнение также можно в официальной группе проекта во Вконтакте. В ТРЦ "Жемчужина Сибири" установлен ящик для сбора писем и анкет.

Евгений Новосёлов