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Выставка "Тюменская марка" приглашает горожан на открытие

Общество, 15:52 25 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 участников предприятий и предпринимателей Тюмени представят товары и услуги на выставке "Тюменская марка", сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Торжественное открытие состоится 26 октября в 12 часов в спорткомплексе "Центральный" по адресу ул. Орджоникидзе, 60.

Участники поборются за звания победителей в семи номинациях. Жители смогут проголосовать за лучших, по их мнению, участников прямо на выставке. "Тюменская марка" будет сопровождаться семейным праздником, концертным шоу и розыгрышами призов.

Откроет выставку глава Тюмени Руслан Кухарук, представители правительства Тюменской области, депутаты областной и городской дум, известные бизнесмены. "Тюменская марка" будет работать 26 и 27 октября.

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# выставка , открытие , Тюменская марка

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