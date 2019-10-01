Выставка "Тюменская марка" приглашает горожан на открытие

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 участников предприятий и предпринимателей Тюмени представят товары и услуги на выставке "Тюменская марка", сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Торжественное открытие состоится 26 октября в 12 часов в спорткомплексе "Центральный" по адресу ул. Орджоникидзе, 60.

Участники поборются за звания победителей в семи номинациях. Жители смогут проголосовать за лучших, по их мнению, участников прямо на выставке. "Тюменская марка" будет сопровождаться семейным праздником, концертным шоу и розыгрышами призов.

Откроет выставку глава Тюмени Руслан Кухарук, представители правительства Тюменской области, депутаты областной и городской дум, известные бизнесмены. "Тюменская марка" будет работать 26 и 27 октября.