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Миллион саженцев высадили тюменские арендаторы лесных участков

Общество, 12:13 25 октября 2019

департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамента лесного комплекса Тюменской области

Более 1 млн саженцев высадили в Тюменской области в рамках акции "Сохраним лес!", сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Тюменская область присоединилась ко всероссийской акции в сентябре 2019, когда у поселка Винзили добровольцы высадили 16 тыс. сеянцев сибирской сосны на выгоревшем в 2008 году лесном участке.

С сентября по октябрь во всех лесничествах региона прошли посадки лесных культур. Всего посажено 680 тыс. саженцев разных пород деревьев на общей площади более 240 га.

департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамента лесного комплекса Тюменской области

В акции приняли участие и арендаторы лесных участков, приурочив к ней работы по лесовосстановлению и организовав мероприятия с привлечением добровольцев. Ими посажено 1 млн 450 тыс. саженцев хвойных пород на площади более 400 га.

Согласно проектам освоения лесов, арендаторы обязаны восстанавливать площади рубок, вести противопожарное обустройство лесов, а также следить за их санитарным состоянием.

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# лесопромышленный комплекс , посадка леса

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