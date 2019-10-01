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Елена Куликова представит тюменцам авторскую методику преподавания

Общество, 08:21 28 октября 2019

pioner72.ru

Мастер-класс от звездного педагога Елены Куликовой пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 8 декабря, сообщают организаторы.

Елена Куликова встретится с мамочками и педагогами Тюмени и поделится авторской методикой развития детей от 0 до 7 лет.

Елена 15 лет проводит развивающие занятия с любой категорией детей по методу игровой терапии, которая дает поразительные результаты, благодаря индивидуальному подходу к развитию дошкольников через игру. Мастер-класс будет полезен в первую очередь мамам и папам, а также педагогам, воспитателям и руководителям детских учреждений. Елена Куликова работает с детьми многих известных личностей – Тимати, Филиппа Киркорова, Саши Зверевой, Риты Дакота, Александра Гордона, Сергея Жукова и многих других.

На мастер-классе можно узнать: как в обычной квартире создать зону для плодотворных занятий; как правильно подобрать игрушки, чтобы задействовать все функции головного мозга; как развивать работу левого и правого полушария; Пальчиковая гимнастика от 6 месяцев до 6 лет; и другие.

Подробная информация по телефону +7 (963) 457-62-22.

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# мастер-класс , педагог

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