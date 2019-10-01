Специалисты исследуют рыбу, которая могла быть источником заражения в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты ветеринарной службы на озере Андреевском в Тобольском районе отобрали рыбу для биопроб на наличие вируса гаффской болезни. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 25 октября.

По его словам, после госпитализации трех жителей деревни Ачиры с предположительно диагностированной гаффской болезнью в Тобольском районе работает оперативный штаб по выяснению обстоятельств происшествия. Методом биопроб проводится исследование партии рыбы, возможно, послужившей источником заражения.

"В зависимости от самочувствия лабораторных животных, с помощью которых проводится исследование, результаты можно ожидать от пары недель до пятидесяти дней. В 2016 году в регионе был зафиксирован падеж собак, тогда исследования на вирус гаффской болезни дали отрицательный результат. Положительный результат был зарегистрирован после вспышки в деревне Наримановой Тюменского района в 1999 году", - пояснил Вадим Шульц.

Он добавил, что сообщения о падеже домашних животных в Ачирах, распространенные в социальных сетях, не подтверждены. Для проверки 25 октября специалисты ветеринарной службы совместно с медиками вылетели на место. Они проводят подворовый обход. В случае выявления трупов кошек или собак их исследуют. Будут взяты пробы крови домашних питомцев, у которых есть клинические проявления какого-либо заболевания для лабораторного исследования и постановки диагноза.

Начальник регионального управления ветеринарии также подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией введен запрет на вылов рыбы в озере Андреевском, несмотря на его труднодоступность и удаленность от населенных пунктов. В Тобольске и селах Тобольского района проводится профилактическая работа по ликвидации мест стихийной торговли рыбой.

Ирина Кургузова