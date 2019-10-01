Роспотребнадзор: новых случаев заболевания гаффской болезнью в Тобольском районе нет

Новых случаев заболевания гаффской болезнью в д. Ачиры Тобольского района на 24 октября нет. Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Тюменской области.

На госпитализации в токсикологическом отделении Областной клинической больницы № 1 находится восемь человек.

23 октября четверым больным консилиум специалистов департамента здравоохранения Тюменской области, в том числе отделения токсикологии ОКБ № 1, выставлен окончательный диагноз "Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия" (гаффская болезнь).

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гаффской болезни под председательством первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик подготовлено решение о запрете использования озера Андреевское Тобольского района Тюменской области для вылова рыбы и использования воды в хозяйственно-бытовых целях, до установления причинно-следственной связи.

На 24 октября по предварительным результатам исследования проб из объектов окружающей среды в д. Ачиры Тобольского района установлено: вода из скважины в д. Ачиры по результатам вирусологических исследований соответствует установленным требованиям; вода реки Алымка по результатам вирусологических исследований соответствует установленным требованиям; проба почвы – активность природных радионуклидов соответствует установленным требованиям. Остальные пробы находятся в работе.

От больных доставлен биологический материал на бакпосев, в том числе на энтеропатогенную кишечную палочку, анализы в работе.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора изучили методические рекомендации "Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия (АТПМ)", изданные по результатам расследования вспышки гаффской болезни среди населения с. Нариманово Тюменского района и г. Тюмени (26 человек) в 2000 году, а также информация об аналогичных вспышках, которая находится в открытом доступе в Интернете.

Причиной накопления токсина в рыбе может быть попадание в воду речного и болотного хвоща, который является индикатором закисления почв и произрастает в болотистой местности, а также сине-зеленые водоросли.

В установлении причинно-следственной связи между случаями заболеваний и употребления рыбы принимают участие учреждения науки Роспотребнадзора, в том числе Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии и Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии из города Оболенск.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.