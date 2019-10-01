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Тюменку Александру Зырянову наградили на конкурсе "Труд крут" в Казани

Общество, 15:08 25 октября 2019

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Студентка строительного института ТИУ Александра Зырянова стала лучшим специалистом по охране труда и технике безопасности на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов "Труд крут" в Казани.

Об этом сообщает Тюменский областной студенческий отряд. Александра Зырянова - боец тюменского строительного студенческого отряда "Веста", в казанской столице выступала в составе команды Уральского федерального округа.

"Два дня конкурса пролетели очень быстро! Я решала много модулей по технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи. Также мы разбирали кейсы с ситуациями на производстве. В следующем году планирую поступить в магистратуру и снова участвовать в конкурсе!", - поделилась студентка.

Команда Уральского федерального округа на конкурсе "Труд крут" завоевала третье место.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов "Труд крут" проходил в Казани 21-24 октября. В мероприятии участвовало более 500 ребят из 70 регионов России. Соревнования выявили лучших бойцов студенческих отрядов в строительном, педагогическом, медицинском, сервисном направлениями и среди проводников пассажирского вагона.

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

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# Тюменский областной студенческий отряд

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