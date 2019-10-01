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Соревнования по плаванию пройдут в тюменской "Олимпии"

Спорт, 16:03 25 октября 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

15 команд примут участие в соревнованиях по плаванию, которые пройдут в рамках XXI спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени, в МСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) 26 октября, начало в 9 часов 30 минут, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Соревнования проводятся на дистанции 50 метров.

XXI спартакиада органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Тюмени стартовала в феврале 2019 года. Ее участники уже показали себя в лыжных гонках, хоккее в валенках, пулевой стрельбе, настольном теннисе, шахматах, легкой атлетике, мини-футболе, в легкоатлетическом кроссе. После состязаний по плаванию участников ждут силовая гимнастика, баскетбол и волейбол.

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# плавание , спартакиада

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