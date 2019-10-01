Проект "Внимание! Киномания!" вовлечет триста жителей Нижнетавдинского района

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

300 представителей старшего поколения в населенных пунктах Нижнетавдинского района планируют охватить проектом "Внимание! Киномания!".

Он получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2019 года — более 180 тыс. рублей. На эти средства приобретут экран, проектор, ноутбук.

Как рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения "Тавда" Галина Бердникова, шесть мероприятий в рамках проекта проведут на базе комплексного центра в Нижней Тавде, в 14 отдаленных населенных пунктов будет выезжать бригада. Специалисты центра "Долголетие" будут посещать их с психологом, которого привлекут для проведения тренинговых занятий.

"Будет собрана группа бабушек. Им покажут определенный фильм, обсудят его, проведут тренинговые занятия. Рассмотрят различные социальные типажи, темпераменты, особенности характера персонажей, познакомятся с социальными ролями и научатся взаимодействовать с ними. Тренируют память, внимание, наблюдательность. К просмотру предложат отечественные фильмы про доброту, любовь, киноленты будут подбираться под каждое мероприятие", — поделилась Галина Бердникова.

По ее словам, такие встречи улучшат настроение представителям старшего поколения, научат взаимодействию друг с другом, послужат профилактикой одиночества.

Сейчас идет подготовка к организации кинопоказов и тренингов. Авторы проекта — нижнетавдинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Долголетие" — выясняют, какое необходимо оборудование, ищут помещения, где будут проводить такие встречи. Показы и тренинги будут проводить совместно с комплексным центром социального обслуживания населения "Тавда".

Первые мероприятия начнут проводить во второй половине декабря.

Отметим, итоги второго этапа конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества подвели 14 октября. На президентские гранты претендовали некоммерческие организации из всех регионов страны: всего поступило 9 тыс. 73 проекта от 7 тыс. 846 некоммерческих организаций. В числе победителей значатся 34 НКО из Тюменской области.

Инна Пахомова