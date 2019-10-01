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Нижнетавдинским водителям напомнили о дорожных опасностях межсезонья

Общество, 19:32 25 октября 2019

дминистрация Нижнетавдинского муниципального района | Фото: дминистрация Нижнетавдинского муниципального района

Адаптироваться к сезонным угрозам на дороге помогают водителям автоинспекторы и волонтеры Нижнетавдинского района, сообщает ОГИБДД "Тюменский".

Автоинспекторы напоминают, что незначительное превышение скорости даже при движении по сухому асфальту увеличивает тормозной путь в несколько раз, а в межсезонье риск попасть в аварию возрастает в разы.

Заботиться об исправности автомобиля при движении внутри поселка важно не меньше, чем при дальних поездках. Перед отправлением в путь необходимо убедиться в работоспособности стеклоочистителей и осветительных приборов: при плохой видимости сложно вовремя заметить появившегося на дороге пешехода или рассчитать скорость встречного транспорта.

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# ГИБДД Тюменской области , Нижнетавдинский район

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