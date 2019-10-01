В киноклубе "Молодость" пройдет беседа "Немного о Рембрандте"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Беседа "Немного о Рембрандте..." состоится в киноклубе "Молодость" в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени 26 октября, начало - в 15 часов.

Участники встречи посмотрят и обсудят эпизоды из фильмов Питера Гринуэя "Тайны "Ночного дозора" и "Рембрандт: я обвиняю!".

"Киноклуб "Молодость" работает третий год. В этом сезоне мы говорим об искусстве и дизайне. Так как я и сама дизайнер, мне хочется поделиться хорошим, качественным контентом со зрителем и задать верный вектор, направить людей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель киноклуба "Молодость" Лена Сорокина.

На такие встречи приходит до 30 человек. Участники клуба обычно смотрят фильмы полностью, отрывки демонстрируют в случае, если мало времени. Встречи модерирует Лена Сорокина, иногда модератор приглашенный.

Вход на заседания свободный.

Инна Пахомова