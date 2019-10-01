Полпред президента: Тюмень является стандартом не только для Уральского федерального округа

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Национальные проекты, реализуемые в стране по инициативе президента России Владимира Путина, направлены на обеспечение первоочередных потребностей людей.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, открывая совещание, посвященное реализации национальных проектов в регионе, которое проходит в областном правительстве.

"Сегодня мы посетили ряд объектов социальной инфраструктуры. Тюменский клинический госпиталь "Мать и дитя" - это яркий пример государственно-частного партнерства. Клиника построена на частные инвестиции, но с использованием государственной поддержки. Таким медицинским центром можно гордиться", - поделился впечатлениями полпред президента.

В ходе рабочего визита в Тюмень 25 октября Николай Цуканов посетил также спортивный комплекс "Олимпия" в пос. Боровский и центр культуры и досуга "Вернисаж" в пос. Богандинский, которые также заслужили высокую оценку полпреда главы государства. Очень важно, что решения о строительстве социальных объектов в муниципалитетах Тюменской области принимают после проведения опросов населения.

"Нужно общаться с людьми, принимая решения не в кабинетах, а на собраниях и сельских сходах. Понятно, что на все средств не хватает. Поэтому выяснение приоритетов населения - это основополагающая задача, которую ставит перед нами глава государства в сфере повышения качества жизни людей. Необходимо видеть реальную картину повседневной жизни человека", - подчеркнул Николай Цуканов.

Тюменская область по многим социально-экономическим характеристикам лидирует в общероссийских рейтингах, напомнил полномочный представитель президента. Тюменский регион входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Тюмень - лучший город по качеству жизни населения.

"Все это накладывает на региональную власть обязательства по поддержанию достигнутого высокого уровня, удовлетворению возросших требований жителей. Ведь Тюмень сегодня является определенным стандартом, причем не только для Уральского федерального округа", - заявил Николай Цуканов.

В то же время полпред президента отметил, что перед регионом и областным центром стоит целый ряд ответственных задач. В их числе Николай Цуканов назвал, например, улучшение экологической ситуации, повышение качества питьевой воды во многих муниципалитетах, расширение и модернизацию сети ливневой канализации в Тюмени, совершенствование работы учреждений здравоохранения, содействие развитию малого и среднего бизнеса, популяризация предпринимательства.

"В целом федеральные министерства и аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе позитивно оценивают перспективы реализации национальных проектов в Тюменской области. Здесь наработаны передовые практики и технологии, которые должны быть распространены на другие регионы", - подчеркнул Николай Цуканов.

Евгений Бабенко