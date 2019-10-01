Тюменские школьники учатся сплоченности на уроках ко Дню народного единства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День народного единства – праздник, который объединяет, делает дружнее, учит уважению. Открытые уроки, которые стартовали во всех школах Тюменской области 25 октября, учат детей толерантности и сплоченности.

2б класс тюменской школы № 25 к открытому уроку подготовился как к празднику. Дети нарядились в национальные костюмы и выучили стихи о Родине. На груди – ленты с триколором, на партах – символика России. Одноклассники в нетерпении ждали звонка на открытый урок, ведь их ждет необычное путешествие в историю – классный руководитель расскажет об объединении Руси.

"День народного единства – праздник, который нас всех объединяет, делает нас дружнее, учит уважению друг к другу. Сегодня мы знакомимся подробнее с историей – ребята должны знать те фамилии, которые привели к объединению и усилению нашего государства. Моя задача как педагога научить детей уважению и миру во всем мире", – убеждена учитель начальных классов школы № 25 Софья Граф.

Педагог постаралась сделать урок максимально интересным. Начинается занятие с исторической справки: дети узнали о том, как купец Кузьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение. Спустя два месяца 4 ноября 1612 года русичи одолели захватчиков, освободились от оков иноземцев. Почему же люди едино постояли за родную землю, понятно и второкласснику.

"Они сражались за Родину, потому что любят ее", – хором отвечает 2б.

Рассказ учителя прерывали стихами дети в национальных костюмах. Далее класс разделился на три группы – вместе ребята готовили памятку о заботе, уважении и защите друг друга и своей Родины. Первая группа собрала пазл и фразу "Когда мы едины – мы непобедимы!". Вторая группа воссоздала хронологию праздника. А третья группа - свод правил "Как жить дружно в одной стране многонациональному народу".

Софья Граф рассказала, что урок готовила самостоятельно – помогает дистанционное обучение в интернете и методические материалы с подготовительных курсов для педагогов. Собирала материал по крупицам, чтобы детям было интересно заниматься.

"Ребята воспринимают все визуально: им нужно посмотреть, пощупать, потрогать, сделать своими руками. Мы подготовили информацию о национальных костюмах – они позволяют получить новые знания о нашей стране. Работы проводим в группах – приучаем объединяться, делать что-то совместно", – пояснила методику преподаватель.

Открытые уроки в школах региона проводятся ко Дню народного единства ежегодно. Преподавателям дают свободу творчества: они могут самостоятельно выбрать формат проведения. Педагоги делают ток-шоу, смотрят фильмы и обсуждают их, а кто-то разрабатывает сценарий интерактивного урока.

Традиционно школьники Тюменской области участвуют в интернет-флешмобе. Ребята делятся впечатлениями и знаниями с открытых уроков в соцсетях. Школьники публикуют посты с хештегами #мыедины и #образование72.

Ирина Ромашкина