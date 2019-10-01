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Проект "Инклюзивный путь" стартовал в Тюменской области

Общество, 19:43 25 октября 2019

Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

В Тюменской области стартовал проект "Инклюзивный путь". Мероприятия уже прошли в Голышмановском городском округе и Аромашевском районе. Участие в них приняли более 70 человек, сообщает региональная Общественная палата.

Проект "Инклюзивный путь" призван содействовать взаимодействию молодых людей с особенностями здоровья и без, общественных организаций с ведомствами и волонтерскими группами. Все участники получают рекомендации от экспертов.

Ряд социальных инициатив, таких как "Вместе мы сможем больше" по обучению родителей детей с ОВЗ эффективным практикам развития, презентовали специалисты муниципальных и общественных организаций Голышмановского городского округа 21 октября.

22 октября специалисты Аромашевского района познакомились с темами "Социальное проектирование", "Подводные камни" реализации проектов", "Навык PRO" и "Критерии оценки Федерального агентства по делам молодежи".

В течении недели инклюзивные мероприятия также пройдут в городе Ишиме, Сорокинском и Казанском районах.

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# инклюзия , Общественная палата

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