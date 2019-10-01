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"Чак-чак party" празднуют в Тюмени

Общество, 14:00 26 октября 2019

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Конкурс-выставка "Чак-чак – 2019" стартовал в тюменском ТРЦ "Панама" (ул. Вторая Луговая, 30) 26 октября в 13 часов.

Как сообщает портал "Тюмень - наш дом", конкурс выставку устроили в честь празднования международной молодежной акции "Чак-чак party".

В конкурсе принимают участие шеф-повара и повара предприятий общественного питания Тюмени. Конкурсанты демонстрируют одно-два блюда. Победителя определят зрители открытым голосованием.

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# кондитеры , конкурс , Тюмень - наш дом

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