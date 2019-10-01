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Сдай макулатуру - спаси дерево, призвали тюменские эковолонтеры

Общество, 15:27 26 октября 2019

из группы "Акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!" ВКонтакте | Фото: из группы "Акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!" ВКонтакте

Городская акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!" прошла в Тюмени 26 октября.

Как сообщают организаторы, сбор макулатуры проводился в рамках эко-марафона переработки, который идет в тюменском регионе.

Инициаторами экоакции стали волонтеры экобригады "Лесник" Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. На промо-материалах акции студенты призвали к энергосбережению. Ребята указали, что одна тонна макулатуры позволит сэкономить 1 000 кВт электроэнергии, сбережет 10 деревьев и кислород для 30 человек, а также 200 кубометров воды.

Мероприятие прошло при поддержке управы Калининского административного округа Тюмени. Сдать бумажную тару тюменцы могли на трех локациях: у входа в колледж (ул.Луначарского, 19), в сквере возле администрации Калининского района (ул.Луначарского, 61) и у ТЦ "Мальвинка" (ул. Бакинских Комиссаров, 7).

Ирина Ромашкина

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# акция , макулатура , экология

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