Интенсивная магнитная буря бушует на Земле 26 октября

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Магнитная буря бушует на Земле 26 октября, объявили специалисты ФОБОС.

"Магнитосфера будет оставаться возбужденной еще как минимум несколько дней. Но главное – пережить сегодняшние сутки, когда интенсивность бури максимальная", - рекомендовали синоптики.

Солнечный шторм был спрогнозирован заранее. Первые признаки возмущения магнитосферы стали в прямом смысле слова видны еще ночью 25 октября. Жители российского Крайнего Севера наблюдали полярное сияние. Магнитосфера планеты вышла из состояния спокойствия еще в полдень 24 октября, планетарный индекс достиг четырех. До пяти единиц – до состояния магнитной бури, он вырос в пятницу утром, а на максимум вышел в середине дня. Шесть единиц, или "G-2". Это – буря умеренной интенсивности, для людей она не слишком опасна.

Обычно магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Но сейчас звезда находится на минимуме своей активности, пятен на ней практически нет. Нынешний шторм имеет иную природу. Он связан с так называемой корональной дырой.

Солнце – это огромный шар горящей плазмы. Вещество удерживается в его объеме благодаря сильному магнитному полю. Но иногда по разным причинам магнитные линии могут локально размыкаться. Там, где это произошло, возникает корональная дыра: из звезды начинает вырываться мощный поток солнечного ветра. Если на его пути оказывается Земля, у нас происходит магнитная буря. Корональные дыры достаточно стабильны, и быстро не исчезают. С этим связано интересное свойство нынешнего солнечного шторма: он случается на Земле уже в пятый раз. Ведь корональная дыра вращается вместе со звездой с периодом примерно 28 дней. Конкретно в этом потоке мы оказывались уже четырежды. Специалисты полагают, что буря будет бушевать от силы еще сутки.

Шторм может обернуться помехами для техники. Ведь заряженные частицы в составе солнечного ветра, усиливают слои ионосферы. И в результате блокируется распространение некоторых радиоволн. Специалисты предупреждают о возможных неполадках в работе гражданского и военного оборудования.