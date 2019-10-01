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Тобольским школьникам напомнили о пожарной безопасности

Общество, 14:31 27 октября 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

О соблюдении правил пожарной безопасности напомнили ученикам школы №2 Тобольска местные спасатели. Ребята посетили 128-ю пожарно-спасательную часть города, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожарные рассказали школьникам об истории пожарной охраны, продемонстрировали техническое вооружение своего подразделения. Ребятам показали боевые пожарные машины, а том числе аварийно-спасательный автомобиль.

"Пожарные спешат на вызов по первому звонку, не зная, что их ждет на пожаре. Помогайте им, соблюдая правила пожарной безопасности, уважайте профессию людей огненного фронта, так как она опасная, сложная, но необходимая", - обратился к юным тоболякам помощник начальника караула Максим Чуписов.

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# противопожарная безопасность , школьники

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