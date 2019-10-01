Проект "Дыши свободно" привлек более девятисот тюменцев

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Более 900 жителей Тюменской области стали участниками профилактического проекта "Дыши свободно". С 1 марта 2019 года в регионе прошли 23 мероприятия в рамках проекта, сообщает областной департамент здравоохранения.

Они направлены на практическое применение успешных практик в сфере укрепления и сохранения здоровья населения. Фтизиатры провели мониторинг среди образовательных учреждений, чтобы выявить школы, в которых зарегистрировано наибольшее количество отказов родителей от иммунодиагностики.

Затем медработники организовали тематические семинары-практикумы для педагогов и родителей, они рассказали об особенностях раннего выявления и профилактики инфекционных заболеваний. Для школьников использовали уникальные разработки в виде интерактивных занятий с использованием сюжетно-ролевых игр и дидактических наглядных материалов.

По результатам запуска проекта "Дыши свободно" врачи-фтизиатры в детской поликлинике отмечают увеличение обращений граждан за получением информации и проведением профилактических процедур.