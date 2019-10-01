Для особых зрителей сыграют "Грозу" в тюменском драмтеатре

| Фото: ТБДТ | Фото: ТБДТ

Спектакль "Гроза" пройдет с тифлокомментированием на сцене Тюменского драматического театра 1 ноября.

Как объявил в своих аккаунтах в соцсетях директор ТБДТ Сергей Осинцев, в этот день артисты будут играть "Грозу" весь день. В 12 часов занавес откроется для зрителей с ограниченными возможностями по зрению. Игру актеров сопроводят тифлокомментированием. Данная методика перевода картинки в словесное описание дает возможность незрячим зрителям увидеть спектакль, пояснил Сергей Осинцев.

"Тифлокомментатор, в паузах между текстами персонажей, рассказывает зрителям то, что происходит на сцене: описывает декорации, лица актеров, действие, цвет, свет, предметы... Чтобы работа тифлокомментатора не мешала, а помогала смотреть спектакль, пишется специальный сценарий перевода и все зрители слышат описательный текст через наушник", - рассказал директор театра.

Для инвалидов по зрению спектакль будет сыгран бесплатно. Также на этот спектакль к полудню приглашаются пенсионеры и ветераны по льготной цене. Билеты можно купить только в кассе театра по адресу ул. Республики, 129. При покупке необходимо удостоверение пенсионера.

В 19 часов актеры во второй раз сыграют великую пьесу Александра Островского. "1 ноября впервые в этом спектакле на сцену выйдет актриса ТБДТ Дарья Терёшина в роли Глаши. Приходите поддержать актрису и не забудьте цветы! До встречи в театре!" - подводил руководитель тюменской труппы.