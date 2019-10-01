Служба в армии: что случилось в Забайкалье

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог взяться за оружие из-за издевательств. Об этом в интервью агентству "Тюменская линия" рассказала председатель тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей" Раиса Пелымская.

"Я считаю, что это связано с дедовщиной. Может, над ним издевались, что-то от него требовали. Просто так никто стрельбу открывать не будет. А мальчик, видимо, не привык подчиняться. Может, ему сказали что-то сделать. Он один раз не подчинился, второй раз. Я читала про Рамиля Шамсутдинова, думаю, что только дедовщина и побудила его к таким действиям. Говорят, что его отец — бывший сотрудник правоохранительных органов, служил в Чечне, и брат служил. Что случилось с молодым человеком, родители сами не могут понять. Наверное, над ним начали издеваться и у него сдали нервы. Сейчас все будет решать суд. Возможно, парня проверят на вменяемость, может, у него действительно на почве этого что-то с психикой случилось", — поделилась она.

Напомним, трагедия случилась вечером 25 октября в одной из войсковых частей Забайкальского края. При смене караула военнослужащий, рядовой Рамиль Шамсутдинов из Вагая Тюменской области начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, погибли восемь человек, ранения получили еще двое.

27 октября Читинский гарнизонный военный арестовал его на два месяца.

Инна Пахомова