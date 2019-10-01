Более ста пятидесяти человек станут участниками проекта "МедиаСеть"

| Фото: Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" | Фото: Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис"

Более 150 человек зарегистрировались для участия в образовательном проекте "МедиаСеть" Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" для творческих людей 16-35 лет, желающих развиваться в медиасфере. Обучение пройдет с 19 ноября до 3 декабря.

"Цель проекта - развитие медиасферы в регионе. Участники получат практические знания, покажут себя и познакомятся с близкими по духу людьми для развития в будущем партнерских проектов. В этом году мы пригласили в "МедиаСеть" жителей Тюменской области и молодежь из ХМАО и ЯНАО. Квота на онлайн-участие - 200 человек, еще 300 смогут обучаться оффлайн. Отбирая в проект участников, мы будем обращать внимание на правильность заполнения анкеты и содержание мотивационного письма", - пояснил руководитель PR-отдела "Медиаполис" Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

Обучение пройдет по девяти направлениям: комиксы, дизайн, SMM, авторство, IT, фото, видео, VFX и музыка, объединяющее создание текста и музыкальной аранжировки. Его проведут региональные специалисты, также запланированы встречи с двумя федеральными экспертами.

"Лекции будут дополнены домашним заданием. Кураторы проверят их выполнение и выставят баллы. Одним из нововведений этого года будет наличие личного кабинета на сайте, куда загрузят домашнее задание участники онлайн-обучения и где они получат обратную связь. Лекции для них будут проходить в режиме интернет-трансляций", - пояснил Денис Войт.

Лучших участников проекта ожидают призы.

Заявки на участие принимают до 13 ноября здесь.

Татьяна Ковалева