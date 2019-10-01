На кондитерской фабрике Ялуторовска прошли пожарные учения

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На кондитерской фабрике Ялуторовска прошли пожарные учения. По легенде учений, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки на складе, сообщает региональное управление МЧС России.

Сработала автоматическая пожарная сигнализация, речевое оповещение о пожаре: началась эвакуация людей, персонал воспользовался и первичными средствами пожаротушения. Одновременно с этим, дежурный по фабрике позвонил в пожарную охрану.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На место учения прибыли силы 81-й ПСЧ: по вводной учений наблюдалось сильное задымление, была угроза распространения пожара на соседние помещения. Городские пожарные создали штаб пожаротушения, произвели расчет необходимых сил и средств для ликвидации пожара. На месте условного происшествия работали два звена газодымозащитной службы. В результате слаженных действий пожарных, администрации предприятия и служб жизнеобеспечения всех работников эвакуировали, задачи учений выполнили.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В учениях принимали участие спасатели, полиция, скорая медицинская помощь, газовая служба: это позволило отработать механизм взаимодействия служб жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях. Всего в ликвидации учебного пожара было задействовано восемь единиц основной и специальной пожарной техники и 21 человек личного состава пожарно-спасательной части № 81.