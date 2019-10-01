На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение

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На трассе Екатеринбург – Тюмень временно введут реверсивное движение на время учений 30 октября, сообщает Уралуправтодор.

Учения по ликвидации последствий ДТП в период неблагоприятных погодных условий и интенсивных снегопадах пройдут с 13 до 14 часов на 115 км возле с. Волковское. В мероприятии примут участие специалисты Уралуправтодора, дорожных подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Минтранса, медицины катастроф и единых диспетчерских служб.

Здесь будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Объехать участок можно будет по региональной дороге, проходящей через Сухой Лог – Новопышминское – Калиновское.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

В случае нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06.