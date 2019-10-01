Светлана Яркова из Тюмени вошла в лонг-лист конкурса "Библиотекарь 2019 года"

| Фото: "Библиотека на Червишевском тракте Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Библиотека на Червишевском тракте Тюмень" во ВКонтакте

Заведующая информационно-библиотечным центром для молодежи Светлана Яркова вошла в лонг-лист Всероссийского конкурса "Библиотекарь 2019 года", сообщает пресс-служба библиотечного центра.

"Попасть в лонг-лист Всероссийского конкурса означает, что деятельность Светланы Сергеевны и всей Централизованной городской библиотечной системы Тюмени уже оценены по достоинству на общероссийском уровне", — рассказали в информационно-библиотечном центре для молодежи.

Со всей России на конкурс было подано 226 заявок в номинацию "Библиотекарь 2019 года", в лонг-лист отобрано 47 участников. Все они предоставили пакет документов на конкурс: справку о деятельности библиотеки за последние три года, краткую профессиональную биографию номинанта, решение от имени руководителя библиотеки о выдвижении номинанта на конкурс, видеовизитку участника, эссе на одну из тем: "Библиотека в настоящем и будущем", "Модельная библиотека нового типа: мой взгляд", "Моя профессия – библиотекарь" и другие.

Имена победителей объявят на церемонии награждения на VII Всероссийском форуме публичных библиотек "Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 15-16 ноября.