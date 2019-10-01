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Более ста человек сыграли в быстрые шахматы в Ялуторовске

Спорт, 13:26 29 октября 2019

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105 человек в возрасте от 6 до 70 лет из Тюмени, Кургана, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовского, Исетского, Викуловского районов приняли участие в соревнованиях "быстрые шахматы" в Ялуторовске 26-27 октября, сообщает администрация муниципального образования.

В команду Ялуторовского района вошли разновозрастные команды из пяти сельских поселений.

В первый день любители интеллектуальной игры сразились в быстрых шахматах, во второй – блиц-турнирах. Лидерами стал сборная Тюмени.

Ялуторовский район достойно представили: Ильнур Гимудтдинов, Сетик Акопян, Ирина Селиванова, Минлегюль Салимова. Победители и призеры в каждой возрастной группе отмечены дипломами и медалями.

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# соревнования , шахматы

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