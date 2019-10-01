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Пять российских товаров получили знаки качества осенью 2019 года

Общество, 12:51 30 октября 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Отечественная продукция пяти торговых марок получила право маркироваться российским Знаком качества осенью 2019 года. Соответствующее решение принял орган по сертификации Роскачества на основании результатов лабораторных испытаний и анализа состояния производств, сообщает Роскачество.

Знак качества получили пшеничная мука сорта "Экстра" торговой марки "Французская штучка" (ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов"), филе трески торговой марки "Бухта изобилия" (ООО "Рыбные Мануфактуры "Мурманск"), лойн трески торговой марки "АГАМА" (ООО "Рыбные Мануфактуры "Мурманск"), кефир торговой марки "Молочная благодать" 2,5% (ООО "Молочная благодать", Свердловская область), сметана торговой марки "Молочная благодать" 20% (ООО "Молочная благодать", Свердловская область).

По результатам испытаний продукция соответствует не только обязательным требованиям, установленным законом, но также опережающему стандарту Роскачества.

Сертификат соответствия выдан производителям сроком на три года. В течение этого времени на их предприятиях раз в год будет проводиться инспекционный контроль.

Всего к этом времени право маркироваться Знаком качества получили 216 наименований продукции.

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