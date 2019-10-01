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В Тюмени определились финалисты официальной лиги "Запсиб" КВН

Общество, 13:13 30 октября 2019

ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Девять команд из разных городов боролись в Тюмени за право выйти в финал официальной лиги "Запсиб" Международного союза КВН. Победителями первого полуфинала стали команды "Столик" из Новосибирской области и "Вояж" из Томска, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Во втором полуфинале за явным преимуществом победила команда "Вероника" из Нижневартовска, второе место заняла "Красная фурия" из Ярославля. Команды провели три конкурса: "Приветствие", "Триатлон", "Музыкальный номер".

К четырем победителям полуфиналов жюри добавило еще две команды: "Город с видом на поле" (п. Полевской) и "Омутинка" (с. Омутинское). Финал сезона официальной лиги "Запсиб" запланирован на декабрь 2019 года.

"Я думаю, что это отличное продолжение сезона, ребята сыграли отлично. Все команды оказались достойны финала, поэтому было сложно выбирать победителя", – рассказал член жюри и директор Дворца "Пионер" Николай Тужик.

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# Дворец Пионер , КВН

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