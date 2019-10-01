  • 30 октября 201930.10.2019среда
  • USD63,8320
    EUR70,7769
  • В Тюмени -2..-4 С 0 м/с ветер западный

Тюменцы могут стать участниками всероссийского флешмоба ко Дню народного единства

Общество, 13:02 30 октября 2019

организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Жители Тюменской области могут стать участниками всероссийского флешмоба ко Дню народного единства.

Для этого нужно сфотографироваться в национальном костюме, или в одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов региона, поделится снимком с вашей коллекцией Гжельской посуды или интерьера с резными салфетками от Крестецкой строчки. Проявить фантазию – украсить свой образ или дом предметами, в которых присутствуют душа и самобытность народных промыслов. Опубликуйте фото в социальных сетях с хештегами #россия#мыедины#нхп#наименованиесубъектарф#наименованиепромысла.

Акция уже стартовала и будет проходить до 4 ноября.

Добавим, в России традиционно отмечается День народного единства. Единство и национальная идентичность - это сохранение памяти о прошлом и бережное отношение к традициям.

Регионы выступили с инициативой проведения в соцсетях в честь праздника акции, направленной на развитие народных художественных промыслов, а также на вовлечение каждого гражданина страны в дело сохранения традиционной культуры и уникальных производств.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , День народного единства , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:30 30.10.2019ГИБДД: при выезде с улицы Семовских разрешен только правый поворот
14:19 30.10.2019Память жертв политических репрессий почтили в Тюмени
14:08 30.10.2019Тюменские школы могут делиться опытом на образовательном лектории регионов России
13:57 30.10.2019Турнир по произведениям в жанре фэнтези развернется в тюменском центре для молодежи