Тюменцы могут стать участниками всероссийского флешмоба ко Дню народного единства
Жители Тюменской области могут стать участниками всероссийского флешмоба ко Дню народного единства.
Для этого нужно сфотографироваться в национальном костюме, или в одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов региона, поделится снимком с вашей коллекцией Гжельской посуды или интерьера с резными салфетками от Крестецкой строчки. Проявить фантазию – украсить свой образ или дом предметами, в которых присутствуют душа и самобытность народных промыслов. Опубликуйте фото в социальных сетях с хештегами #россия#мыедины#нхп#наименованиесубъектарф#наименованиепромысла.
Акция уже стартовала и будет проходить до 4 ноября.
Добавим, в России традиционно отмечается День народного единства. Единство и национальная идентичность - это сохранение памяти о прошлом и бережное отношение к традициям.
Регионы выступили с инициативой проведения в соцсетях в честь праздника акции, направленной на развитие народных художественных промыслов, а также на вовлечение каждого гражданина страны в дело сохранения традиционной культуры и уникальных производств.