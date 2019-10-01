Тюменские школы могут делиться опытом на образовательном лектории регионов России

| Фото: okolitsa-info.ru | Фото: okolitsa-info.ru

Рассказать о работе региональных и муниципальных органов управления образованием, учебных заведений и учреждений основного и дополнительного образования, а также скачать учебники для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ можно на Образовательном новостном лектории регионов России. Он создан на сайте okolitsa-info.ru при поддержке ОИА "Новости России", "Федеральный справочник" и редакции журнала "Экономическая политика России", сообщает администрация Заводоуковска.

На бесплатном информационном ресурсе необходимо зарегистрироваться. Опубликованные материалы могут касаться вопросов реализации государственной политики, нормативно-правового регулирования в сфере образования и воспитания, а также вопросов опеки и попечительства, социальной поддержки школьников, оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования.

В разделе "Вокруг школы" аккумулируется нормативная база, регламентирующая деятельность в части информационной открытости и в целях освещения перспективных образовательных проектов и программ развития детей.

В личном кабинете можно рассказать о формах работы, направленных на стабилизацию и развитие системы образования муниципального образования с учетом региональных особенностей, культурно-национальных и исторических традиций.

В помощь учащимся школ для успешной сдачи государственных экзаменов в 2020 году предоставляется возможность бесплатно скачать сборники с материалами для качественной подготовки к ОГЭ-2020 и для выпускников 11 классов по направлению ЕГЭ-2020.

Образовательный новостной лекторий регионов России создается при поддержке ОИА "Новости России", "Федеральный Справочник" и редакции журнала "Экономическая политика России".