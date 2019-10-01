Актеры опорного вуза стали лауреатами фестиваля студенческих театров России

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Театральная студия "Быть" ТИУ признана лауреатом фестиваля студенческих театров России, который прошел в Омске с 24 по 28 октября, сообщает пресс-служба вуза.

По итогам фестиваля актеры ТИУ со спектаклем "Эх ты, Ваня!" получили путевку в финал конкурса, который состоится в Москве.

В заключительном этапе в Омске было показано 12 спектаклей от театральных студий из Тюмени, Кемерово, Красноярска, Омска, Бийска, Екатеринбурга, Барнаула, Томска, Новосибирска и Красноярского края. Помимо тюменской театральной студии в финал по направлению любительский театр вышел Молодежный народный театр "Игра" из Екатеринбурга со спектаклем "Давай ты всё-таки будешь".

Режиссер ТИУ Артём Васильев получил награду за лучшую работу режиссера, а исполнители главных ролей – выпускники ТИУ Наталья Ваганова и Сергей Петров – удостоены наград за лучшую женскую и мужскую роли.

Молодежная театр-студия "Быть" — клуб при Тюменском индустриальном университете существует восемь лет. Клуб — это небольшое пространство, которое студийцы обустроили своими силами – пошили одежду сцены, сделали декорации и принесли мебель. Студия "Быть" неоднократный лауреат российских и международных фестивалей, золотой призер XV молодежных дельфийских игр России, участник культурного обмена с любительскими театрами Германии.