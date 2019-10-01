Турнир по произведениям в жанре фэнтези развернется в тюменском центре для молодежи

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Турнир по произведениям в жанре фэнтези "Дорога приключений" начнется в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 2 ноября в 14 часов.

Интеллектуальное состязание пройдет по фильмам, книгам и играм в жанре фэнтези — "Гарри Поттер", "Властелин колец" и "Ведьмак". Участников ждут "своя игра", ребусы, "черные квадраты" и "угадай мелодию". Турнир проводится командой игроков в "Что? Где? Когда?" "Винегрет" и клубом любителей Гарри Поттера "Green Flame".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель клуба любителей Гарри Поттера Кирилл Дорошев, такой турнир пройдет впервые. Организаторы надеются, что соревнования дадут старт серии турниров на разные темы.

На участие могут заявиться старшеклассники, студенты, молодежь. Желающим необходимо собрать команду. Победителей ждут призы — книги.

Вход свободный.

Инна Пахомова