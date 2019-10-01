Профессионалы рынка недвижимости соберутся на форум в областной думе

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Более 500 профессионалов рынка недвижимости из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов примут участие в XX ежегодном форуме Тюменской области “Недвижимость-2019”. Он откроется в областной думе 31 октября в 10 часов.

Участники обсудят перспективы развития Тюмени, личного бренда риелтора, речь пойдет о безопасности сделок на рынке недвижимости, ипотеки и секретов андерайтинга.

По словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, такая форма работа действительно важна. Основная цель – создание площадки для конструктивного диалога между представителями власти, профессионального сообщества риелторов, представителей банковских структур, девелоперов Тюмени и застройщиков.

"Это значимый обмен мнениями. Мы как законодатели смотрим, что можно сделать в этом направлении. А для остальных участников это и профессиональный рост, расширение компетенций в области рынка недвижимости", - считает Лосева.

Форум будет полезен не только представителям сферы недвижимости, но и специалистам в области продаж, маркетинга, IT, бизнес-коммьюнити. Профессиональными спикерами будут раскрыты вопросы как в узкоспециализированной сферы недвижимости, так и вопросов продвижения, переговоров, продаж, оптимизации процессов и цифровизации бизнес-процессов.