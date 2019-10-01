В Тюменской области создан центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Определять кадастровую стоимость объектов недвижимости в Тюменской области с 2020 года будет "Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации". Бюджетное учреждение создано как ведомство областного департамента имущественных отношений.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила руководитель центра кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации Ирина Кивацкая.

"В настоящее время принято решение о проведении в 2020 году кадастровой оценки в отношении земельных участков пяти категорий. Сюда входят земли промышленности и иного специального назначения, сельскохозяйственные земли, земли особо охраняемых территорий и объектов, а также водного и лесного фонда. Кадастровая стоимость этих участков будет определена по состоянию на 1 января 2020 года", - пояснила Ирина Кивацкая.

Перечень объектов кадастровой оценки будет формировать областное управление Росреестра. В него включат количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, содержащиеся в ЕГРН. Далее перечень направят в Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации, специалисты которого уточнят данные о фактическом использовании земель.

"Это одно из основных принципиальных нововведений. Раньше кадастровая стоимость определялась исходя из разрешенного использования, указанного в сведениях кадастра недвижимости. Теперь же оценщикам предстоит уточнить фактическое использование и согласовать эти данные с органами местного самоуправления, на территории которых такие объекты находятся", - рассказала Ирина Кивацкая.

Следующим этапом проведения оценки станет сбор рыночной информации. После этого все объекты сгруппируют и с помощью методов массовой оценки произведут расчет кадастровой стоимости. Результаты оценки утвердят, направят в фонд данных кадастровой оценки и в федеральную налоговую службу для дальнейшей работы.

В то же время, по словам Ирины Кивацкой, оценку некоторых объектов могут провести в индивидуальном порядке. Для этого правообладатели могут предоставить декларацию о характеристиках объектов недвижимости. Направить ее можно на бумажном носителе по адресу ул. 50 лет Октября или в электронном виде на почту ctd@prto.ru. Сведения из декларации буду учтены при проведении оценки.

"К примеру, если участок подтопляется, то правообладатель указывает это в декларации и прикладывает соответствующий акт обследования. К факторам, понижающим стоимость земельного участка, могут быть также отнесены отсутствие подъездных путей, коммуникаций, наличие загрязнений территории и необходимость проведения рекультивации земель. Таким образом, в будущем правообладателям не нужно будет оспаривать результаты кадастровой оценки, так как она будет проведена с учетом индивидуальных характеристик объекта", - добавила Ирина Кивацкая.

После завершения оценки правообладатели могут обратиться в учреждение за предоставлением разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. Также можно оспорить результаты оценки в судебном порядке, либо обратившись в соответствующие органы.

Любовь Голышева