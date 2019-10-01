Виновника аварии с участием школьницы отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Девять месяцев лишения свободы и на один год шесть месяцев без права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами - такой приговор вынес 47-летнему тюменцу Калининский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

Житель Тюмени признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Из материалов уголовного дела известно, что 29 июня 2019 года мужчина на автомобиле ВАЗ в районе автозаправочной станции по ул. Барнаульской, 83 врезался в Nissan Almera, который остановился на красный запрещающий сигнал светофора. После столкновения обе машины отбросило на бетонное ограждение, разделявшее полосы движения. В результате аварии тяжкий вред здоровью получила 11-летняя пассажирка Nissan, которая находилась на заднем сиденье.

Суд назначил подсудимому реальных срок заключения и постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей 400 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.