Память жертв политических репрессий почтили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ровно 30 лет назад был выпущен указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О дополнительных мерах по восстановлению прав необоснованно репрессированных граждан в 30-е, 40-е и 50-е годы". Именно тогда в стране началась массовая реабилитация жертв политических репрессий.

Об этом на митинге сообщил тюменский краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин. Десятки тюменцев собрались 30 октября у памятного знака во дворе бывшего здания НКВД на ул. Семакова, чтобы почтить память погибших в подвалах "тюменской Лубянки".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За прошедшие 30 лет были пересмотрены более 22 тыс. архивных дел в отношении наших земляков. Из них более 7 тыс. человек были расстреляны. За это же время управлением МВД России по Тюменской области было принято более 53 тыс. заявлений от граждан, находившихся в регионе в ссылке или на поселении. Справки о реабилитации получили более 33 тыс. человек.

"Эта большая, но необходимая работа продолжается, - добавил Александр Петрушин. - Она нужна для того, чтобы сохранить память о тех, кто необоснованно пострадал от режима. Объективное понимание смысла и масштабов трагедий важно так же, как и память о победах и достижениях государства. Никакие политические амбиции и цели не могут быть выше ценности человеческой жизни и прав личности".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка Виктория Горбачева поделилась историей своего прадеда Павла Лукича Кочнева, ссыльного, расстрелянного во дворе здания НКВД в 1938 году.

"До сих пор мы не можем узнать, откуда же именно был сослан сюда мой прадед - из Курганской или Свердловской области, - рассказала Виктория Горбачева. - Такая была политика, направленная на то, чтобы люди не знали о своих корнях. Что нам удалось выяснить - что прадедушка был участником армии Колчака. Сюда он был сослан вместе со своими родителями и детьми, а после его смерти родных отправили дальше на север. Впоследствии Павла Лукича реабилитировали в "первую волну", в 1989 году".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Митинг завершился молебном и возложением цветов к памятнику жертвам преследований. Также в этот день в Тюмени в библиотеке №1 прошел час истории "Горькой памяти свеча".

Николай Ступников