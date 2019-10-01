Методики Центра когнитивных технологий планируют тиражировать по всей Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Методические рекомендации тюменских специалистов Областного геронтологического центра планируют передавать коллегам со всего региона.

Об этом журналистам сообщили во время пресс-тура 30 октября. Участники поездки оценили работу специалистов по повышению качества жизни пожилых граждан в Тюменской области. Член общественного совета при региональном департаменте социального развития Дмитрий Матюшин навестил Областной геронтологический центр вместе с журналистами.

"То, чем вы здесь занимаетесь, - это здорово, это необходимо. Я сталкивался с деменцией - этим заболеванием страдала моя бабушка. Она жила в отдаленной деревне, в другом регионе, там социальные службы работали совсем иначе. К сожалению, подобных программ прежде не было. Желаю успехов вашему проекту. Такая работа должна проводиться в каждом городе", - подчеркнул он.

Заместитель директора по социальной работе Областного геронтологического центра Светлана Малахова рассказала, что в Центре когнитивных технологий зачастую помощь оказывается не только страдающим деменцией, но и сопровождающим лицам. Трехмесячный курс дневного стационара предполагает занятия и для родственников.

"Ухаживать за таким больным непросто - ты к нему привязан. Ведется психологическая работа с родственниками. Основная проблема в том, что мы не готовы принять изменения своего близкого человека. Мы помним маму и папу бодрыми, веселыми, здраво рассуждающими. Ведется работа по адекватному принятию ситуации. Сопровождающие собираются вместе, делятся опытом, иногда просто выговариваются. За курс мы можем привить им навыки работы с их близкими - как ухаживать, как оформить их пространство", - рассказала замдиректора.

Родственники отмечают, что после курса пациент становится более открытым к общению.

Работать с больными деменцией центр начал в 2018 году, когда совместно с благотворительным фондом "Старшее поколение" был выигран президентский грант.

"В течение года мы активно работали. Программа показала себя с лучшей стороны, она стала популярной: отклик получили как от наших посетителей, так и от их родственников. Мы не даем деменции активно развиваться", - подчеркнула Светлана Малахова.

В 2019 году проект поддержало правительство Тюменская область, региональные власти выделяют организаторам субсидии на ведение программы. Работу продолжили в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Трехмесячный курс бесплатно могут пройти тюменцы старше 70 лет, чей диагноз подтвержден терапевтом. В Тюмени группы дневного пребывания занимаются по 10-15 человек ежедневно по будням с 9 до 16 часов. В 2019 году набрался уже второй поток участников.

По возможности пожилых домочадцев можно привезти платно, на весь день или на время. Стоимость услуги - 95 рублей в час. Это еще один пилотный проект центра - близкие могут водить пенсионеров в "ДеДсад". Методику увидели в Германии, Центр когнитивных технологий продолжает активно сотрудничать с немецкими специалистами и обмениваться опытом с коллегами.

У тюменских специалистов появились авторские методики. Людям третьего возраста необходимо разрабатывать моторику - для этих упражнений разработали тактильные панели. Помогли реализовать задумку авторов серебряные волонтеры. Есть панели, которые помогают вспомнить утраченные бытовые навыки - больные деменцией забывают, как открыть или закрыть дверь, пользоваться дверной цепочкой.

Помещение для занятий стараются наполнить домашним уютом. Пациенты могут отдохнуть на диванах в зонах отдыха. Но спать днем больным с когнитивными расстройствами не рекомендуется, поясняет Светлана Малахова.

"С таким диагнозом пациентам нельзя спать днем, иначе они бодрствуют ночью и тем самым доставляют дискомфорт домочадцам, - пояснила Светлана Малахова. - Мы используем различные технологии, которые позволяют сохранить воспоминания. Такие люди живут прошлым: они не помнят, что произошло вчера, но они помнят, что случилось 20-30 лет назад".

Один из ключевых методов - ретротерапия. Например, гости центра собирают пазлы с изображениями артистов их лет, а также смотрят советские фильмы. Хорошо зарекомендовала себя в качестве тренинга против деменции вокалотерапия, а петь в караоке песни своей молодости пенсионеры любят, уверяют специалисты.

Волонтеры и специалисты организуют досуг. В Центре работает клуб "Молодильное яблоко", Школа психологического здоровья, клуб развития памяти, проводятся занятия по цигун, йоге, историческому танцу. Гости находят себя в рукоделии. Часто прикладное творчество становится хобби пациента, которому он дома обучает своих внуков.

Валентина Кубякова в свои 75 лет не ленится заниматься: ходит в группу второй год, регулярно.

"Мне здесь нравится. Занималась вязанием спицами и крючком, делала корзинки из бумаги, шила рубашки. Хожу в школу здорового образа жизни, на гимнастику цигун. Нас учат память восстанавливать. Заставляют читать сказки. К следующему занятию надо прочесть "Маленького принца". Будем разгадывать кроссворд по нему. Я бы дома сидела - сроду эту сказку не вспомнила", - поделилась мнением пенсионерка.

В перечне методик - библиотерапия и настольные игры, тестопластика и рисование, занятия на велотренажере и беговой дорожке, а также песочная терапия с психологом в специально оборудованной сенсорной комнате.

"Мозг нужно тренировать как мышцу. Если человек не двигается, у него происходят изменения в подкорке", - поясняет ведущий психолог Центра Светлана Бараблина.

Для восстановления и улучшения когнитивных функций воспитанники занимаются с таблицами Шульте. Предупредит когнитивные расстройства терапия "Мемория", а также диктанты и сочинения, развивающие ассоциативное мышление.

Для развития моторики пенсионеры упражняются с тибетским су-джоком - этот колючий шарик активирует мозг и способен пробудить человека подобно кофеину. Акупунктурный массажер отпускают в любой аптеке, специалисты рекомендуют работать с ним дважды в день по 15 минут.

Еще один сопроводительный проект центра - школа имиджа и стиля "Элегантный возраст". С пожилыми людьми беседуют о красоте и стиле, о том, как важно ухаживать за собой. Результатом труда стал фотосет, где моделями стали воспитанники центра.

Областной геронтологический центр организует проекты очного и дистанционного обучения областного онлайн-университета, "Тактильный помощник", "Гид TMN 55+", "Бабушки особого назначения", "Санаторий на дому" и другие.

Со всеми поликлиниками Тюмени Областной геронтологический центр заключил соглашение о сотрудничестве, чтобы при необходимости врачи направляли пациента для реабилитации. 1 октября Областной геронтологический центр отметил 11-летие.

Ирина Ромашкина