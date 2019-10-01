Методики Центра когнитивных технологий планируют тиражировать по всей Тюменской области
Методические рекомендации тюменских специалистов Областного геронтологического центра планируют передавать коллегам со всего региона.
Об этом журналистам сообщили во время пресс-тура 30 октября. Участники поездки оценили работу специалистов по повышению качества жизни пожилых граждан в Тюменской области. Член общественного совета при региональном департаменте социального развития Дмитрий Матюшин навестил Областной геронтологический центр вместе с журналистами.
"То, чем вы здесь занимаетесь, - это здорово, это необходимо. Я сталкивался с деменцией - этим заболеванием страдала моя бабушка. Она жила в отдаленной деревне, в другом регионе, там социальные службы работали совсем иначе. К сожалению, подобных программ прежде не было. Желаю успехов вашему проекту. Такая работа должна проводиться в каждом городе", - подчеркнул он.
Заместитель директора по социальной работе Областного геронтологического центра Светлана Малахова рассказала, что в Центре когнитивных технологий зачастую помощь оказывается не только страдающим деменцией, но и сопровождающим лицам. Трехмесячный курс дневного стационара предполагает занятия и для родственников.
"Ухаживать за таким больным непросто - ты к нему привязан. Ведется психологическая работа с родственниками. Основная проблема в том, что мы не готовы принять изменения своего близкого человека. Мы помним маму и папу бодрыми, веселыми, здраво рассуждающими. Ведется работа по адекватному принятию ситуации. Сопровождающие собираются вместе, делятся опытом, иногда просто выговариваются. За курс мы можем привить им навыки работы с их близкими - как ухаживать, как оформить их пространство", - рассказала замдиректора.
Родственники отмечают, что после курса пациент становится более открытым к общению.
Работать с больными деменцией центр начал в 2018 году, когда совместно с благотворительным фондом "Старшее поколение" был выигран президентский грант.
"В течение года мы активно работали. Программа показала себя с лучшей стороны, она стала популярной: отклик получили как от наших посетителей, так и от их родственников. Мы не даем деменции активно развиваться", - подчеркнула Светлана Малахова.
В 2019 году проект поддержало правительство Тюменская область, региональные власти выделяют организаторам субсидии на ведение программы. Работу продолжили в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
Трехмесячный курс бесплатно могут пройти тюменцы старше 70 лет, чей диагноз подтвержден терапевтом. В Тюмени группы дневного пребывания занимаются по 10-15 человек ежедневно по будням с 9 до 16 часов. В 2019 году набрался уже второй поток участников.
По возможности пожилых домочадцев можно привезти платно, на весь день или на время. Стоимость услуги - 95 рублей в час. Это еще один пилотный проект центра - близкие могут водить пенсионеров в "ДеДсад". Методику увидели в Германии, Центр когнитивных технологий продолжает активно сотрудничать с немецкими специалистами и обмениваться опытом с коллегами.
У тюменских специалистов появились авторские методики. Людям третьего возраста необходимо разрабатывать моторику - для этих упражнений разработали тактильные панели. Помогли реализовать задумку авторов серебряные волонтеры. Есть панели, которые помогают вспомнить утраченные бытовые навыки - больные деменцией забывают, как открыть или закрыть дверь, пользоваться дверной цепочкой.
Помещение для занятий стараются наполнить домашним уютом. Пациенты могут отдохнуть на диванах в зонах отдыха. Но спать днем больным с когнитивными расстройствами не рекомендуется, поясняет Светлана Малахова.
"С таким диагнозом пациентам нельзя спать днем, иначе они бодрствуют ночью и тем самым доставляют дискомфорт домочадцам, - пояснила Светлана Малахова. - Мы используем различные технологии, которые позволяют сохранить воспоминания. Такие люди живут прошлым: они не помнят, что произошло вчера, но они помнят, что случилось 20-30 лет назад".
Один из ключевых методов - ретротерапия. Например, гости центра собирают пазлы с изображениями артистов их лет, а также смотрят советские фильмы. Хорошо зарекомендовала себя в качестве тренинга против деменции вокалотерапия, а петь в караоке песни своей молодости пенсионеры любят, уверяют специалисты.
Волонтеры и специалисты организуют досуг. В Центре работает клуб "Молодильное яблоко", Школа психологического здоровья, клуб развития памяти, проводятся занятия по цигун, йоге, историческому танцу. Гости находят себя в рукоделии. Часто прикладное творчество становится хобби пациента, которому он дома обучает своих внуков.
Валентина Кубякова в свои 75 лет не ленится заниматься: ходит в группу второй год, регулярно.
"Мне здесь нравится. Занималась вязанием спицами и крючком, делала корзинки из бумаги, шила рубашки. Хожу в школу здорового образа жизни, на гимнастику цигун. Нас учат память восстанавливать. Заставляют читать сказки. К следующему занятию надо прочесть "Маленького принца". Будем разгадывать кроссворд по нему. Я бы дома сидела - сроду эту сказку не вспомнила", - поделилась мнением пенсионерка.
В перечне методик - библиотерапия и настольные игры, тестопластика и рисование, занятия на велотренажере и беговой дорожке, а также песочная терапия с психологом в специально оборудованной сенсорной комнате.
"Мозг нужно тренировать как мышцу. Если человек не двигается, у него происходят изменения в подкорке", - поясняет ведущий психолог Центра Светлана Бараблина.
Для восстановления и улучшения когнитивных функций воспитанники занимаются с таблицами Шульте. Предупредит когнитивные расстройства терапия "Мемория", а также диктанты и сочинения, развивающие ассоциативное мышление.
Для развития моторики пенсионеры упражняются с тибетским су-джоком - этот колючий шарик активирует мозг и способен пробудить человека подобно кофеину. Акупунктурный массажер отпускают в любой аптеке, специалисты рекомендуют работать с ним дважды в день по 15 минут.
Еще один сопроводительный проект центра - школа имиджа и стиля "Элегантный возраст". С пожилыми людьми беседуют о красоте и стиле, о том, как важно ухаживать за собой. Результатом труда стал фотосет, где моделями стали воспитанники центра.
Областной геронтологический центр организует проекты очного и дистанционного обучения областного онлайн-университета, "Тактильный помощник", "Гид TMN 55+", "Бабушки особого назначения", "Санаторий на дому" и другие.
Со всеми поликлиниками Тюмени Областной геронтологический центр заключил соглашение о сотрудничестве, чтобы при необходимости врачи направляли пациента для реабилитации. 1 октября Областной геронтологический центр отметил 11-летие.
Ирина Ромашкина