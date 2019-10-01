Рост производства продуктов питания отмечен в Исетском районе

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Рост производства продуктов питания отмечен в Исетском районе по итогам деятельности за девять месяцев 2019 года, сообщает администрация муниципального образования.

На территории района ведут производственную деятельность 10 цехов переработки молока, мяса, хлебобулочных изделий, питьевой воды.

Отмечена динамика роста производства основных продуктов питания:

- молоко жидкое обработанное – произведено 4 тыс. 510 тонн – больше на 5 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года;

- сыры – 63,7 тонн – увеличение на 5 %;

- изделия кондитерские – 36,2 тонны – рост на 15 %;

- хлеб и хлебобулочные изделия – 730 тонн – рост 2 %;

- производство полуфабрикатов мясных – 274 тонны – рост на 56 %.

Наряду с увеличением объемов производства идет расширение ассортимента выпускаемой продукции. Так, хлеба и хлебобулочных изделий производится более 50 наименований, молочных продуктов, сыров – более 80, мясных полуфабрикатов – более 100 наименований.

Предприятия поставляет выпускаемую продукцию в бюджетные учреждения Исетского района и торговые сети Тюмени, Тюменского, Ялуторовского, Заводоуковского, Исетского, Упоровского районов.