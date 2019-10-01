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Объявлен автор Тотального диктанта 2020 года

Общество, 16:31 30 октября 2019

организаторов акции "Тотальный диктант" | Фото: организаторов акции "Тотальный диктант"

Автором Тотального диктанта-2020 стал современный российский писатель Андрей Геласимов. Об этом стало известно после конференции 30 октября, посвященной этой теме, сообщают организаторы Тотального диктанта.

Андрей Геласимов автор романов "Жажда", "Степные боги", "Холод", "Роза ветров" и других, а также лауреат литературных премий "Национальный бестселлер" и "Студенческий Букер".

Четыре части, которые 4 апреля напишут участники со всего мира, будут составлять одну общую историю, посвященную жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

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# автор , Андрей Геласимов , Тотальный диктант

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