В рамках "Недели без турникетов" тюменские студенты увидели "черные тела" в центре стандартизации

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Дефибриллятор, радар, эталонное оборудование для поверки средств измерений, "черные тела" - излучатели для поверки средств бесконтактного измерения температуры увидели студенты Тюменского индустриального университета, которые посетии ЦСМ Росстандарта в Тюменской области в октябре в рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов", сообщили ИА "Тюменская линия" в Тюменском ЦСМ.

"Неделя без турникетов" - программа, которая реализуется Союзом машиностроителей России с 2015 года, направлена на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию инженерных профессий и специальностей. В ходе акции школьники, студенты, будущие специалисты знакомятся с работой предприятий, расположенных в их регионе.

Студенты увидели дефибриллятор, радар, эталонное оборудование для поверки средств измерений, применяемых для измерения параметров волоконно-оптических линий связи, учащиеся смогли в лаборатории поверки радиотехнических СИ. Большой интерес вызвала "тихая комната" - лаборатория для поверки акустических средств измерений, в которой созданы условия для подавления посторонних звуков.

Также студенты посетили лабораторию поверки электротехнических СИ, узнали о том, какое оборудование применяется для контроля качества электрической энергии. В лаборатории теплотехнических СИ увидели "черные тела" - излучатели для поверки средств бесконтактного измерения температуры, таких, как пирометры и тепловизоры. А в лаборатории поверки геометрических СИ – эталонное оборудование для измерения длины, углов, диаметров.

В лаборатории поверки физико-химических СИ студентам рассказали об оптических измерениях, и оборудовании, которое применяется в медицинских учреждениях и в обязательном порядке проходит проверку на соответствие заданным требованиям.

Конечно охватить весь спектр работ специалистов Тюменского ЦСМ за несколько часов невозможно, но рассказать о профессии метролога и ее значимости удалось.