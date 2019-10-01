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Тюменцев предупреждают об осадках и сильном ветре

Общество, 16:42 30 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Осадки в виде мокрого снега, снега, гололедные явления, усиление северо-восточного ветра, местами порывы до 17 метров в секунду - все это ожидает жителей юга Тюменской области 31 октября, сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям города и области придерживаться основных правил: при сильном ветре не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.

Автомобилистам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила безопасности дорожного движения. Автовладельцам необходимо поменять летнюю резину на зимнюю.

Пешеходам следует помнить о возможном гололеде и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было необходимости торопиться. Пожилым людям лучше не занимать руки тяжелыми сумками и не держать их в карманах: так можно лучше контролировать положение тела и избежать возможного падения.

В целях безопасности, при ухудшении погоды, сильном ветре и продолжительных осадках - лучше отказаться от дальних поездок и долгих прогулок.

В экстренных случаях звоните по телефонам 101 или 112.

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# погода , спасатели

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