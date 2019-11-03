Тюменские предпенсионеры могут получить новую профессию

| Фото: Пенсионный фонд РФ во ВКонтакте | Фото: Пенсионный фонд РФ во ВКонтакте

Предпенсионеры могут повысить квалификацию или получить новую профессию. Для участия в программе нужно обратиться в Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. Сделать это могут как те, кто не состоит в трудовых отношениях, так и трудоустроенные люди.

Государственная программа по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста начала действовать в 2019 году.

"В 2019 году в Тюмени и Тюменском районе более 140 человек предпенсионного возраста были направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Подготовка ведется по таким профессиям, как маляр, облицовщик-плиточник, электромонтажник, швея, водитель погрузчика, бухгалтер, кадровик, помощник воспитателя и др. Мы помогаем выбрать нужную образовательную программу. Всех заинтересованных направляем на обучение постоянно, очереди нет", – рассказала начальник отдела профессионального обучения Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Юлия Ткач.

Активно пользуются программой переобучения предпенсионеров и работодатели. Это позволяет им без финансовых затрат повысить квалификацию работников. При этом обучение возможно и без отрыва от рабочего процесса – дистанционно. Срок обучения зависит от образовательной программы, но составляет не более трех месяцев.

Этой возможностью воспользовалась, например, медсанчасть "Нефтяник", направившая в сентябре сотрудников на обучение новым технологиям в реабилитационном сестринском деле и телемедицине. В настоящее время проходят обучение восемь специалистов Централизованной городской библиотечной системы и 24 работника ООО "Тюменьстальмост".

Получить более подробную информацию можно по телефонам 27-38-63, 27-36-05, сообщает Центр занятости населения Тюмени и района.