В Тюмени расследуют убийство на улице Метелевской

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

37-летней жительнице Тюмени, подозреваемой в расправе над сожителем, предъявили обвинение, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 октября женщина и ее сожитель повздорили в квартире на ул. Метелевской. Злоумышленница схватила кухонный нож и ударила оппонента в грудь. Мужчина погиб на месте.

Злоумышленницу задержали. "В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства трагедии выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.